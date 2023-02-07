Москва, 7 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина в интервью «Спорт-Экспресс» 7 февраля прокомментировала информацию о том, что Анна Щербакова не стала победительницей ISU Skating Awards.

Александр Вильф/РИА Новости Анна Щербакова

«Посмотрите по титулам, увидите политику или нет? Посмотрите по количеству результатов, по баллам, количеству титулов, каких-то сложных элементов», — сказала Роднина.

Напомним, что Щербакова попала в тройку номинантов на премию «Самый ценный фигурист», однако не получила приглашения на саму церемонию вручения награды.

К 18 годам Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также российская фигуристка становилась чемпионкой мира (2021) и победительницей командного чемпионата мира (2021).

Ранее сообщалось, что Украинская федерация фигурного катания требовала от Международного союза конькобежцев исключить Анну Щербакову из списка номинантов на мировую премию «Самый ценный фигурист года».