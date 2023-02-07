Пекин, 7 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. На возврате обломков китайского метеозонда, который был ранее сбит военными США над американской территорией, собираются настаивать власти Китая. Об этом 7 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Joe Granita/ZUMA/TASS Сбитый американцами китайский аэростат

«Этот аэростат не принадлежит США, он принадлежит КНР. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы», — сказала она.

Также Мао Нин вновь подчеркнула, что сбитый американскими военными беспилотный аэростат из КНР использовался исключительно для гражданских целей, а потому не являлся угрозой для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в палате представителей США (нижняя палата Конгресса) готовится двухпартийная резолюция, которая будет осуждать Китай за запуск аэростата, сбитого в прошедшие выходные американскими военными.