Минск, , 11:47 — REGNUM Белоруссия намерена принять участие в февральской сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдёт в Австрии. Об этом 7 февраля сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, возглавляющий делегацию республики в ПА ОБСЕ.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве © Rafal Guz/EPA/ТАСС

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При этом он выразил уверенность, что трудностей с получением виз для участия в сессии ПА ОБСЕ у представителей Белоруссии не возникнет.

«Мы сейчас в процессе получения виз, но, насколько мы понимаем, проблем не будет», ― уточнил в беседе с ТАСС Савиных.

Он также подчеркнул важность участия во встрече российской делегации, которая должна предоставить «объективную информацию о том, что сейчас происходит на Украине». По словам дипломата, именно позиция российской делегации должна стать отправной точкой обсуждений ситуации на Украине.

«Именно эта позиция должна становиться отправной точкой дальнейших обсуждений, а не какие-то там надуманные симулякры, которые воспроизводят неизвестно кто и неизвестно где», ― отметил глава делегации.

Напомним, очередная встреча ПА ОБСЕ пройдёт с 23 по 24 февраля в Вене. В качестве основной темы мероприятия заявлен конфликт на Украине. Ожидается, что во встрече примут участие делегации из Белоруссии и России.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года российским парламентариям было отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24—26 ноября). МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Делегацию Белоруссии также на это мероприятие не допустили.