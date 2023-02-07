Тегеран, 7 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вылетел в Москву, чтобы принять участие в пятой региональной встрече-диалоге по безопасности в Афганистане, сообщает агентство IRNA.

Vadim Savitsky/Global Look Press Али Шамхани

В ходе визита в Москву Али Шамхани планирует встретиться с российскими должностными лицами для обсуждения двустороннего партнерства и проектов в сфере экономики, торговли и технологий. Имена должностных лиц, с которыми встретится иранский политик, агентство не приводит.

Напомним, в пятой региональной встрече-диалоге по безопасности в Афганистане принимают участие секретари, советники и представители национальных организаций по безопасности соседних с Афганистаном стран. На повестке вопросы политического и экономического развития, а также ситуация в области безопасности в Афганистане.