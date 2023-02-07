Таллин, 7 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Посол Эстонии в России Маргус Лайдре отозван решением эстонского руководства, сообщает 7 февраля ERR.

Владимир Песня/РИА Новости Маргус Лайдре

Уточняется, что накануне, 6 февраля, эстонский президент Алар Карис подписал соответствующий указ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Эстонии 23 января заявил, что посол РФ Владимир Липаев должен до 7 февраля покинуть страну. МИД России объявил, что эстонский посол должен к этому же сроку уехать из России.