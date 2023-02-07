Геническ, Херсонская область, 7 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Самоходное артиллерийской орудие «Акация» (САУ) и миномёт калибра 120 мм вооружённых формирований Украины были уничтожены российскими артиллеристами в Херсонской области. Об этом 7 февраля сообщили источники ИА REGNUM.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Артиллерия России в зоне СВО

По словам источников, 6 февраля российские артиллерийские подразделения в районе населённого пункта Лиманец уничтожили своим огнём САУ 2С3 «Акация» ВСУ, в результате чего трое украинских военных были уничтожены и один ранен.

Также они уточнили, что в ночь на 7 февраля артиллерийским огнём ВС России в районе населённого пункта Приднепровское был уничтожен миномёт украинских войск калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом, в результате чего трое военных киевского режима были уничтожены и ещё четверо ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия в рамках в специальной военной операции на Украине к 7 февраля достигла новых успехов на донецком направлении, улучшив свои позиции в окрестностях Северска.