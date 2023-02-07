Херсон, 7 февраля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Украинские чиновники и военные начали вывозить ценности из литературного музея Херсона. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости Херсон

«У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из литературного музея», — сказал губернатор в эфире местной телерадиокомпании «Таврия».

По словам Сальдо, это связано с тем, что украинская власть осознает, что не сможет удержать город под своим контролем: «Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу».

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также склад боеприпасов.