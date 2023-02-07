Херсон, , 11:32 — REGNUM В Херсонской области полицейские обнаружили крупный арсенал украинских военных. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Танковые снаряды © Константин Михальчевский/РИА Новости

Читайте также: В херсонском зоопарке обнаружен тайник с патронами

О возможном местонахождении тайника с боеприпасами инспекторам ДПС рассказал местный житель. Он был обнаружен при обследовании местности в лесу неподалёку от населённого пункта Николаевка.

В спрятанном складе хранилось 147 комплектов танковых снарядов, а также документация, подтверждающая принадлежность боеприпасов к одной из воинских частей ВСУ.

«По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из военных частей Украины и был вывезен с её территории после начала спецоперации», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в телеграм-канале.

Ранее по теме: В Херсонской области уничтожили схрон с боеприпасами

Полицейские вместе с бойцами спецназа МВД и сотрудниками Росгвардии осмотрели находку, после чего передали боеприпасы представителям Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля тайник ВСУ с боеприпасами был обнаружен сотрудниками полиции при поддержке силовиков на территории зоопарка в Херсонской области. Закопанный в землю схрон с патронами был найден в зарослях кустов недалеко от ограждения. В нём хранились ящики с сотней патронов калибра 7,62 мм и 2722 патрона калибра 5,45 мм.