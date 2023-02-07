Турции не поступало сигналов о готовности Финляндии войти в состав НАТО без Швеции

Анкара, , 11:31 — REGNUM Сигналов на тему готовности вступления в Североатлантический альянс (НАТО) без Швеции не получала от Финляндии Турция. Об этом 7 февраля рассказал дипломатический источник в Анкаре.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как напомнил источник, слова которого приводит РИА Новости, ранее на самом высоком уровне говорилось о том, что в вопросе о вступлении двух указанных стран в состав НАТО у Турции меньшее количество проблемных моментов с Финляндией, чем со Швецией.

«В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность её рассмотреть. Но такого сигнала не было», — сказал он.

Также источник в ответ на вопрос о том, когда вновь начнутся переговоры Турции, Финляндии и Швеции о вхождении двух последних стран в состав альянса, указал, что это в первую очередь зависит от действий шведской стороны.

«Наш господин президент неоднократно говорил, что положительный шаг в сторону Анкары будет встречен адекватно. Мы пока не видим выполнения Швецией обязательств, взятых перед нами по меморандуму, подписанному на полях саммита НАТО в Мадриде», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля финская газета IltaLehti сообщила, что Финляндия готова продолжать переговоры с Турцией и Венгрией о вступлении в НАТО без участия Швеции.