Тайбэй, , 11:32 — REGNUM Власти Тайваня решили привлечь частные компании для ускорения производства военных беспилотников, заявил 7 февраля руководитель Чжуншаньского института науки и технологии Ци Липин, сообщает Military News Agency.

Тайбэй © Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA/TASS

Он сказал, что угроза со стороны «противника» в адрес Тайваня усилилась. В связи с этим тайваньский военно-промышленный комплекс решил выстроить «асимметричную боевую мощь беспилотников».

Для этого, отмечает Ци Липин, будет использован «опыт разработки и применения беспилотных летательных аппаратов в ходе российско-украинского конфликта».

В военных целях будет использовано пять разновидностей БПЛА. Например, это беспилотники, запускаемые с авианосцев, БПЛА наземного базирования. По словам представителя института, разработка военных беспилотников — это небыстрый процесс, так что проще адаптировать коммерческие БПЛА к военным целям.

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