Представитель администрации ДНР Денис Пушилин известил об успехах ВС РФ под Северском

Северск, , 11:33 — REGNUM Российская армия в рамках специальной военной операции на Украине к 7 февраля достигла новых успехов на донецком направлении, улучшив свои позиции в окрестностях Северска. Как пояснил врио главы ДНР Денис Пушилин, фронт там продвинулся на несколько километров, бойцы ВС РФ продолжают теснить ВСУ (Вооруженные силы Украины) с трех сторон: Белогоровка, Спорное, Золотаревка.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взятие Северска является необходимым условием для выхода на Красный Лиман.

По оценке военного аналитика Михаила Онуфриенко, изменение ситуации в Северске, бывшем северном элементе линии обороны ВСУ Артёмовск — Соледар — Северск, стало возможным после падения центрального элемента, Соледара.

Бои у Северска велись с лета 2022 года. Обстановка тогда и сейчас внешне похожа, считает Михаил Онуфриенко: «Но тогда, летом, это была единая цепь укреплений, и Северск опирался на Соледар. Теперь Соледара как элемента обороны нет, положение подразделений ВСУ в этом районе значительно хуже».

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Ещё одно отличие — под Северском теперь раздают листовки, на которых указано, куда лучше целиться при встрече с Leopard или Abrams. Об этом военкору RT рассказали бойцы. Они добавили, что после потери Соледара ВСУ отступили, ослабив давление на российские подразделения.

«То, что произошло в Соледаре, то, что в Артёмовске (Бахмуте) хорошо продвигаются Вооружённые силы России, — естественно, всё это способствует нам двигаться в сторону Северска», — добавил один из военных.

В начале февраля 2023 года на передовой северского направления побывал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Генерал расспросил бойцов об оперативной обстановке, подробно вник в условия, в которых они выполняют свои боевые задачи, лично проверил укрепления и дал бойцам несколько советов из своего опыта.

Напомним, Северск расположен в Артёмовском районе Донецкой области у реки Бахмутка. Основан в 1913 году в связи с сооружением доломитового завода вблизи построенной в 1910 году железнодорожной станции Яма. О начале боев за Северск в начале июля 2022 года известил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Тогда преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ Максим Казанин предположил, что временно оккупированный украинской армией город Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ближайшее время может быть окружен Вооруженными силами России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах подразделений Вооруженных сил России в окрестностях Северска, расположенного в 38 километрах от Артёмовска.