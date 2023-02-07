Депутат Госдумы Леонов предложил ввести маркировку продуктов питания из насекомых

Москва, , 11:28 — REGNUM Ввести обязательную маркировку товаров, полученных из насекомых, и провести исследование влияния продуктов из насекомых на организм человека предложил депутат Госдумы Олег Леонов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Олег Леонов © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Новые люди» предлагают ввести обязательную маркировку товаров, содержащих ингредиенты, полученные из насекомых, для того, чтобы люди видели и четко понимали, что они едят», — сказал Леонов.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что до сих пор нет исследований на тему, насколько насекомые, а также продукты питания из них опасны для человека.

«Нет информации. Никому не приходило в голову до недавнего времени изучить влияние длительного употребления насекомых на организм человека. Но сейчас, раз такая тенденция появилась и производство развивается, необходимо эти исследования как можно быстрее провести и их результат огласить максимально широко», — рассуждает Леонов.

Он сообщил, что соответствующий запрос направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.