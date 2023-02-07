Брянск, 7 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Вечером 6 февраля квадрокоптер атаковал позиции Вооруженных сил РФ в деревне Грудская Брянской области. Сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. В результате атаки двое военнослужащих доставлены в больницу с контузией.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Ранение солдата

«Сброс снаряда произошел в 20:21 по местному времени. Предположительно, ВСУ с помощью квадрокоптера сбросили снаряд «ВОГ-17» (выстрел осколочный гранатометный). Пострадали два парня 21 и 22 лет соответственно», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас оба военнослужащих доставлены в больницу с контузиями.