Лондон, 7 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В парламенте и генеральном штабе Великобритании обеспокоены отказом премьер-министра страны Риши Сунака увеличить расходы на оборонно-промышленный комплекс. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило издание Daily Mail.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Его открытое нежелание увеличить финансирование обороны страны вызвало глубокую тревогу среди офицеров и членов парламента, которые уверены, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение финансирования обороны Великобритании является необходимым в современных реалиях, так как отправка на Украину дальнобойных орудий, боеприпасов и ракетных установок негативно повлияла на «военную мощь» Соединенного Королевства.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Великобритании сообщили, что военнослужащие ВСУ прибыли на территорию государства для прохождения обучения по управлению гаубицами AS90.