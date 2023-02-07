Москва, 7 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Актер и режиссер Никита Михалков вышел на сцену Театра сатиры после выписки из больницы, сообщили РИА Новости в Центре театра и кино.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Никита Михалков

Никита Михалков сыграл в спектакле «12». Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли молодой человек в убийстве своего отца.

«Просто совпало, что это первая постановка после выписки режиссера из больницы. Ничего сверхъестественного», — рассказали в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

По завершении спектакля Михалков вместе с актерами вышел к публике на поклон и выразил благодарность врачам.

Напомним, Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. Выписка режиссера состоялась 24 января.