Мэр Первомайска сообщил о повреждении промышленного предприятия при обстреле ВСУ

Первомайск, ЛНР, , 11:18 — REGNUM При обстреле вооружёнными формированиями Украины Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) получило повреждения одно из городских промышленных предприятий. Об этом 7 февраля сообщил мэр города Сергей Колягин в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По уточнённой информации, в результате сегодняшнего обстрела со стороны вооружённых формирований Украины ракетами из РСЗО HIMARS в очередной раз были повреждены производственные мощности одного из промышленных предприятий города», — написал он в своём сообщении.

При этом Колягин указал, что также при обстреле со стороны украинских войск было повреждено асфальтобетонное покрытие дороги к указанному промышленному предприятию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населённых пунктов на левом берегу Херсонской области.