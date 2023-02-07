Москва, 7 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перейдут на повышенный пенсионный возраст на четыре года позже, чем граждане РФ из других регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионер

Пенсионный возраст для проживающих на территориях новых субъектов РФ будет повышен до того уровня, который существует в Российской Федерации, но повышаться он будет поэтапно, как в России, сказал Исаев.

Он напомнил, что переход к новому, повышенному возрасту выхода на пенсию в России происходит поэтапно, пенсионный возраст повышается раз в полгода.

«И когда ваши коллеги говорят, что у нас сейчас пенсионный возраст для мужчин — 65 лет, для женщин — 60, они говорят неверно. Новый пенсионный возраст для мужчин и женщин будет достигнут к 2028 году», — пояснил Исаев.

Он обратил внимание на нюансы интеграции новых территорий в правовую систему России.

«Для лиц, которые проживают на новых территориях, они начнут получать женщины пенсии в 60 лет, а мужчины в 65 лет с 2032 года, то есть на четыре года позже», — заявил Исаев.

Госдума 7 февраля в первом чтении обсудит законопроект об обеспечении пенсионных прав граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.