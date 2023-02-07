Москва, , 11:17 — REGNUM В Сирию для оказания помощи и ликвидации последствий разрушительного землетрясения прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, пишет РИА Новости 7 февраля.

Ил-76 МЧС России со спасателями перед отправкой в Сирию © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На борту самолёта ― 50 человек. Это спасатели, кинологи и специальная техника для поиска людей под завалами, а также их спасения.

Напомним, днём ранее, 6 февраля, из России в Турцию и Сирию была направлена группировку спасателей МЧС России. Четыре самолёта российского чрезвычайного ведомства доставили спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» в зоны разрушительных землетрясений.

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В составе группировки ― семь кинологических расчётов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Подземные толчки ощущались в нескольких районах Сирии. Сильнее всего пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама. В результате сейсмической активности погибли 1060 человек, более 2,4 тысячи человек пострадали, разрушены сотни зданий.