Новая Каховка, Херсонская область, 7 февраля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населённых пунктов на левом берегу Херсонской области. Об этом 7 февраля сообщили источники ИА REGNUM.

Андрей Рубцов/ТАСС Новая Каховка, Херсонская область

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили по населённому пункту Гладковка 4 снаряда из ствольной артиллерии. По населённому пункту Алешки выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Песчановка выпустили 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Корсунка выпустили 6 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Голая Пристань выпустили 8 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Каховка выпустили 8 снарядов из ствольной артиллерии», — рассказали источники.

Также они добавили, что жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Кроме этого, источники указали, что в течение ночи на 7 февраля киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Таврийск, Васильевка и Каиры, выпустив по ним в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы этих обстрелов среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры также уточняются.

При этом они добавили, что 6 февраля артиллерийским огнём российских подразделений в районе населённого пункта Лиманец была уничтожена САУ 2С3 «Акация» ВСУ, в результате чего трое украинских военных были уничтожены и один ранен. А в ночь на 7 февраля артиллерийским огнём в районе населённого пункта Приднепровское был уничтожен миномёт ВСУ калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом, в результате чего трое украинских военных были уничтожены и ещё четверо ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы Украины насильно удерживают мирных граждан на территории города Угледара.