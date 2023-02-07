Москва, 7 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Фигурант экономического дела экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала адвокат Николай Шухов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Алексей Куденко/РИА Новости Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде

Иск подан в отношении старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР полковника юстиции Романа Мухачева. Исковое заявление зарегистрировано 3 февраля.

Напомним, Шухов, в прошлом юрист завода «Амурсталь», был доверенным лицом и руководителем штаба кандидата в губернаторы Фургала.

Кроме того, он возглавлял компанию оптовой торговли «Дальпромснаб», гендиректором которой какое-то время был Фургал, также пост гендиректора некоторое время занимал Николай Мистрюков, давший показания о причастности бывшего главы региона к убийствам.

Шухов в рамках дела Фургала был задержан в июле 2020 года по обвинению в покушении на мошенничество на «Амурстали».

Через год СКР предъявил обвинения в организации преступного сообщества фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях. По версии следствия, преступным сообществом руководили заместитель губернатора Хабаровского края Юрий Злочевский и юрист Николай Шухов.