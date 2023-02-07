Угледар, ДНР, 7 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины насильно удерживают мирных граждан на территории города Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

РИА Новости Денис Пушилин

«Противник их никуда не выпускает. Как и всегда, использует живым щитом», — сказал глава ДНР в эфире программы «Соловьев Live» 7 февраля.

Накануне Денис Пушилин утверждал, что ВСУ заминировали многоэтажные здания в городе на случай отступления.

Ранее сообщалось, что украинские военные 6 февраля при обороне Артёмовска и Угледара использовали запрещенное химическое оружие.