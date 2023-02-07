ФСБ пресекла в Москве и Красноярске деятельность ячейки исламистов, вербовавших боевиков

Москва, , 11:03 — REGNUM В Москве и Красноярске пресечена деятельность международной террористической ячейки, четверо задержанных вербовали и направляли боевиков в Сирию, сообщает ЦОС ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные призывали «к совершению преступлений террористического характера».

При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли пропагандистские видеоматериалы, средства связи, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело.