Москва, , 11:03 — REGNUM Эффект от введения потолка цен на нефть из России пока трудно оценить, однако он будет зависеть от скорости адаптации к новой логистике поставок, ключевым направлением в которой стала Индия. При этом возникают новые пути поставок в Россию товаров, на которые страны Запада ввели ограничения, отмечают эксперты Institute of International Finance (IIF), пишет «Коммерсант».

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Аналитики указывают, что европейское эмбарго само по себе привело к росту дисконта при определении цен на Urals по сравнению со стоимостью марки Brent. При этом разворот поставок на восток потребует и пересмотра ценообразования в целях налогообложения — сейчас котировки Urals учитывают стоимость логистики при поставке в европейские порты.

Встречный же поток в Россию товаров, на поставки которых G7 и ЕС введены ограничения, по оценке IIF, уже реализуется через Китай и Турцию. Так, за период с марта по сентябрь 2022 года доля КНР в импорте России выросла с 20% до 45%, а суммарный торговый оборот за это время увеличился на $27 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря 2022 года страны ЕС ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю на уровне $60 за баррель. Ограничения цен на нефтепродукты начало действовать с 5 февраля 2023 года.

Добавим, что правительство России по поручению президента страны Владимира Путина должно представить к 1 марта предложения по методике расчёта цены на нефть и нефтепродукты, которая применяется «для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учётом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений».