В Турции зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 5,4
Малатья, 7 февраля 2023, 10:57 — REGNUM В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается в распространенном сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации источника, подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по московскому времени в 43 километрах от города Малатья провинции Малатья. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Ранее сообщалось, что, по данным главы департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхана Татара, жертвами крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Турции стал 3381 человек.
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