Малатья, , 10:57 — REGNUM В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается в распространенном сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, подземные толчки были зафиксированы в 10:11 по московскому времени в 43 километрах от города Малатья провинции Малатья. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что, по данным главы департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхана Татара, жертвами крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Турции стал 3381 человек.

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