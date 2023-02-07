Донецк, 7 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В настоящее время российскими войсками осуществляется освобождение Марьинки, из которой «поступают хорошие сигналы», однако киевский режим продолжает перебрасывать и туда, и в Угледар резервы. Об этом 7 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Александр Гальперин/РИА Новости Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации

«По Марьинке тоже поступают хорошие сигналы, освобождается юго-западная часть (города), там, где противник держится», — сказал он.

Кроме того, Пушилин уточнил, что военные ВС РФ уже «перемололи» в Марьинке существенное количество вооружённых формирований Украины, однако добавил, что режим Киева продолжает осуществлять переброску резервов в город, так же как и в Угледар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах подразделений Вооружённых сил России в окрестностях Северска, расположенного в 38 километрах от Артёмовска.