Педагогам хотят дать право на повторное бесплатное обучение в магистратуре

Москва, , 11:00 — REGNUM Законопроект, которым предлагается предоставить право лицам, имеющим высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, повторно получить профессиональное образование по соответствующим их квалификации программам магистратуры на безвозмездной основе, подготовили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля (документ есть в распоряжении редакции).

Педагог Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению авторов инициативы, это поможет сформировать систему непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков.

Депутаты обратили внимание на то, что в России достаточно остро ощущается проблема недостаточно высокого престижа педагогических работников. Они привели данные исследования, по которому 22% учителей хотели бы завершить деятельность в течение пяти лет, 29% родителей в России не порекомендует своим детям профессию учителя, а 21% будущих педагогов ощущают свою неготовность с точки зрения профессиональных навыков.

Парламентарии считают, что законопроект также направлен на реализацию поручения президента России Владимира Путина в части повышения престижа профессии учителя, на социальную поддержку учителей, а также на изменение подходов к профессиональному росту.

Свой законопроект Авксентьева и Горячева направили на заключение в правительство РФ. В сопроводительных материалах они указали, что на реализацию инициативы в федеральном бюджете на 2024–2026 годы потребуется заложить до 4,85 млрд рублей.

Ранее президент России подписал указ, согласно которому большее число учителей сможет претендовать на президентские премии за достижения в педагогической деятельности.