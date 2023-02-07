Киев, , 10:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о полном коллапсе украинской энергетической системы. Он написал об этом в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, коллапс энергосистемы Украины приведет к тому, что страна станет непригодна для жизни.

Николай Азарова считает, что подобное критическое состояние энергосистемы Украины окажет влияние и на другие страны, включая ЕС. Это, по словам политика, выразится как минимум в виде гуманитарного и миграционного кризиса в европейских странах, а также в разрушении ядерных реакторов и даже наводнениях.