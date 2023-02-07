ДНР, 7 февраля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах подразделений Вооруженных сил России в окрестностях Северска, расположенного в 38 километрах от Артёмовска.

Виктор Антонюк/РИА Новости Поврежденный жилой дом в Красном Лимане

«Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск и всё, что с этим связано. И есть определенные успехи», — заявил Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» во вторник, 7 февраля.

Напомним, что, по словам офицера Вооруженных сил Украины Дениса Ярославского, подразделения российских военных взяли под контроль больше трети территории Артёмовска в ДНР.

В понедельник, 6 февраля, военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска заняли выгодные рубежи на подступе к Северску.