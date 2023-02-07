На сходке криминальных авторитетов в ресторане в Мытищах были задержаны 52 человека

Мытищи, Московская область, , 10:44 — REGNUM Вечером 6 февраля на сходке криминальных авторитетов в ресторане «Гранада» в подмосковных Мытищах сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 52 человека. Об этом 7 февраля сообщает телеканал «Рен ТВ».

Арест Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

По информации источника, операция по задержанию проводилась спецназом вместе с сотрудниками управления уголовного розыска.

Также указывается, что во время проведения личного досмотра у задержанных были изъяты две единицы огнестрельного оружия и пакет с неизвестным порошком серого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что в отношении четырёх членов организованной преступной группы в Анапе было возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.