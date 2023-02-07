После землетрясения. Примирение Эрдогана и Асада усилит позиции России на Ближнем Востоке

Москва, , 10:36 — REGNUM Общая беда — серия землетрясений, которая произошла в Турции и Сирии, — может сплотить две страны. Примирение лидеров двух стран усилит позиции России на Ближнем Востоке, сообщает 7 февраля РИА Новости.

Последствия землетрясения в Турции © Алексей Куденко/РИА Новости

В статье «Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток» отмечается, что Сирия оставалась в последнее десятилетие главным камнем преткновения укрепления отношений России и Турции.

Возобновление личных контактов между турецким и сирийским президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом многое изменило бы к лучшему. Их примирение сильно повлияло бы на позиции России на всём большом Ближнем Востоке.

«Сирия и Турция всегда будут соседями, а Россия всегда будет рядом, — отмечает автор статьи. — Не в наших силах предотвратить стихийные природные трагедии, но в наших силах помочь поссорившимся соседям примириться».

Напомним, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли порядка четырёх тысяч человек, число пострадавших приближается к двум десяткам тысяч.

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