* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Reuters: американские сенаторы пожаловались на «доступ» разработчиков из РФ к данным Facebook*

Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Письмо генеральному директору американской корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марку Цукербергу, в котором говорится о якобы «доступе» разработчиков из Ирана, Китая, КНДР и России к личным данным пользователей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направили сенатор двух партий США: представитель Демпартии Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио. Об этом 7 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на это послание.

it Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из документов следует, что по крайней мере с сентября 2018 года Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было известно о том, что сотни тысяч разработчиков в странах, охарактеризованных компанией как государства «повышенного риска», включая Китайскую Народную Республику, имели доступ к значительным объемам конфиденциальных пользовательских данных», — приводит текст письма агентство.

Также в нём утверждается, что, как следует из внутренних документов названной американской корпорации, у порядка 90 тысяч разработчиков из Китая имелся доступ к информации о пользователях сети и в том числе — к данным профиля, фотографиям и личным сообщениям.

Кроме того, по мнению американских сенаторов, доступ к такого рода личным данным также якобы имелся у более чем у 42 тысяч разработчиков в России, а также у тысячи разработчиков из Ирана и КНДР.

При этом Уорнер и Рубио высказали опасения в связи с тем, что наличие такого доступа у граждан Ирана, Китая, КНДР и России, якобы могло способствовать деятельности разведывательных служб всех этих стран.

Помимо того, отмечается, что эти документ были найдены в ходе начатого в 2018 году в штате Калифорния судебного разбирательства, и добавляется, что названная соцсеть не ответила на запрос агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях, принадлежащих корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут восстановлены в течение ближайших недель.