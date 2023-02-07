Создатель группы «Любэ» Матвиенко рассказал о песнях «ура-патриотика»
Москва, 7 февраля 2023, 10:37 — REGNUM Российский композитор Игорь Матвиенко заявил, что сейчас стало больше песен с патриотическим уклоном, в духе «ура-патриотика». Об этом он рассказал в интервью aif.ru.
Создатель групп «Любэ» и «Иванушки» согласился, что песни, в которых воспевались наркотики, деньги, потребительское отношение к женщинам, к жизни, сходят на нет. По его словам, в такие времена люди переоценивают все, что происходит вокруг. В том числе и у авторов песен мысли направляются в другую сторону.
«Надеюсь, что большая часть уехавшей творческой интеллигенции рано или поздно вернётся», — сказал Матвиенко.
По словам композитора, пока хорошо исполнять подобные произведения получается только у певца Шаман. Его песни «Я русский» и «Встанем», как считает Игорь Матвиенко, будут жить.