Москва, 7 февраля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Российский композитор Игорь Матвиенко заявил, что сейчас стало больше песен с патриотическим уклоном, в духе «ура-патриотика». Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Игорь Матвиенко

Создатель групп «Любэ» и «Иванушки» согласился, что песни, в которых воспевались наркотики, деньги, потребительское отношение к женщинам, к жизни, сходят на нет. По его словам, в такие времена люди переоценивают всё, что происходит вокруг. В том числе и у авторов песен мысли направляются в другую сторону.

«Надеюсь, что большая часть уехавшей творческой интеллигенции рано или поздно вернётся», — сказал Матвиенко.

Игорь Матвиенко «Ура-патриотика с перегибом, неискренняя, мне категорически не нравится. Такие песни выпускаются и сразу же навсегда исчезают. Дело не в количестве патриотических песен, а в том, насколько качественными и честными они являются»

По словам композитора, пока хорошо исполнять подобные произведения получается только у певца Шамана. Его песни «Я русский» и «Встанем», как считает Игорь Матвиенко, будут жить.