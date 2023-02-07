Очаков, Украина, , 10:32 — REGNUM В Николаевской области Украины фиксируются повреждения инфраструктуры. Об этом 7 февраля заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, около полуночи 6 февраля по населенному пункту Очаковской общины якобы был нанесён удар из реактивных систем залпового огня. О пострадавших информации нет, однако это привело к тому, что в населённом пункте частично отсутствует электроэнергия.

«Также ночью 7 февраля в 00:00 в результате […] обстрелов Черноморской общины повреждён объект инфраструктуры. Пострадавших нет», ― добавил в сообщении в телеграм-канале Ким.

Также отмечается, что в городах Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Отметим, что Министерство обороны России пока не подтверждает факта ударов по инфраструктуре на захваченной киевским режимом территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля жители города Очакова Николаевской области услышали взрывы. Добавим, что о взрывах в Николаевской области и Херсоне, которые временно оккупированы киевскими войсками, украинские СМИ также сообщали 3 февраля.