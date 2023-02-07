Пекин, 7 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В НАТО заинтересованы в моделировании в Индо-Тихоокеанском регионе конфликта, направленного на создание сдерживающих Китай сил. Об этом 7 февраля сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы самообороны Японии

«Япония считает себя западной страной и имеет исторической конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и Япония станет «азиатской Украиной», — сообщил обозреватель Сун Чжунпин.

Как отмечает издание, Соединенные Штаты Америки планируют воспользоваться исторической позицией Японии, чтобы сделать из нее марионетку для поддержания авторитета США в Азии.

«Представление Китая в качестве агрессора может способствовать расширению блока НАТО в азиатском регионе», — добавил обозреватель.

Ранее издание Politico сообщало, что конфликт КНР и США может привести Европейский союз к лишению политической защиты.