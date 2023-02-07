Москва, , 10:25 — REGNUM В России предлагают расширить категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. С такой инициативой выступило Министерство обороны России.

Российские миротворцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно законопроекту, подготовленному оборонным ведомством и согласованному с МВД, МЧС, Федеральной службой безопасности, ФСО, Службой внешней разведки, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента и другими ведомствами, такую возможность получат не только контрактники, но и призывники, пишет РБК со ссылкой на сопроводительные материалы документа.

«Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту. При этом они должны пройти предварительную специальную подготовку», ― отмечено в материале.

Подготовленный законопроект предполагает, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку» и отслужившими не менее шести месяцев. Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе призывники.

Эта норма может вступить в силу ретроактивно, то есть её действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

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Напомним, на сегодня Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. Так, в Нагорном Карабахе российские военнослужащие присутствуют с 10 ноября 2020 года в рамках договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении. Всего в зону конфликта были отправлены 1960 российских миротворцев.

В Приднестровье миротворческие войска России были введены 29 июля 1992 года. Они несут службу на 15 постах и КПП, которые находятся на ключевых участках зоны безопасности.