Северо-Курильск, Сахалинская область, 7 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана около Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 7 февраля сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Уточняется, что подземный толчок был зарегистрирован в 18:45 (09:45 мск) и его очаг залегал на глубине 42 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 189 км от Северо-Курильска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спасатели в турецкой провинции Кахраманмараш извлекли подростка 14 лет из-под обломков здания, рухнувшего после недавнего разрушительного землетрясения