Москва, , 10:16 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Бамако (Мали). На повестке дня вопросы, представляющие взаимный интерес, включая военные связи Москвы и Бамако и поставки российской пшеницы, сообщает МИД России.

Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В ходе визита запланирована встреча главы МИД РФ с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой и переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые проблемы глобальной и региональной повестки дня.

«Наши страны не приемлют политику диктата и шантажа, проводимую «коллективным Западом» в отношении других суверенных государств. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и на других многосторонних площадках. Малийские партнеры не поддерживают принятие документов антироссийской направленности в связи с проведением СВО на Украине», — говорится в заявлении МИД России.

Планируется обстоятельный обмен мнениями по международной и африканской проблематике с акцентом на события вокруг Украины, урегулирование кризисных ситуаций и борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле и Западной Африке. Особое внимание будет уделено обстановке в Мали.

В рамках рабочего визита Сергея Лаврова особый акцент будет сделан на расширении российско-малийской кооперации в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активизации взаимодействия в таких перспективных областях, как освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство. Намечено определить конкретные пути увеличения двустороннего товарооборота.

«Отдельной темой переговоров станут практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов», — отмечает МИД России.

Предполагается также рассмотреть вопросы дальнейшего укрепления военных и военно-технических связей, обучения малийских специалистов в вузах Минобороны и МВД России, продвижения взаимодействия по линии правоохранительных органов и в сфере антитеррора. Россия нацелена на углубление двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.

«В этом учебном году количество выделяемых Мали российских государственных стипендий будет существенно повышено — с нынешних 35 до 290», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Бамако в ночь на 7 февраля, где его встретил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

Ранее по теме: Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в Мали