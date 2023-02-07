Politico: конфликт КНР и США может поставить Европу перед тяжелым выбором
Вашингтон, 7 февраля 2023, 10:15 — REGNUM Обострение двусторонних отношений Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики может негативно сказаться на политической защите стран Европейского союза. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило издание Politico.
«Реальность такова, что, если в мире будут всё больше доминировать два полюса — Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика — Евросоюзу придется выбирать сторону до тех пор, пока безопасность и оборона европейских стран не будет полностью зависеть от Вашингтона», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что недавнее столкновение США и КНР, вызванное сбитым китайским аэростатом в американском воздушном пространстве, произошло для ЕС в самый неудачный момент, так как в ближайшее время представители европейских стран и союзов планировали возобновить диалог и Пекином.
Так, например, свои поездки в Китай планировали верховый представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что правительство Китайской Народной Республики приняло решение выделить Турции около 5,9 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи для устранения последствий землетрясений.
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