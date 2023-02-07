Киев, 7 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. «Разжалованный» в январе 2023 года советник украинского президента Алексей Арестович, вероятно, переквалифицировался в политаналитика, заявив о том, что после завершения конфликта Украина может повторить «корейский сценарий». По его оценке, конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы: по его итогам страна может и не вернуть все свои территории, Запад готов пойти по такому сценарию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

В начале января 2023 года о том, что Кремль предложил киевским властям урегулирование конфликта по «корейскому сценарию 38-й параллелью», известил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Представитель Кремля Дмитрий Песков слова о «корейском сценарии» назвал уткой.

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В середине января 2023 года заявление о том, что стороны обсуждают урегулирование конфликта на Украине по «корейскому сценарию», опроверг также исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Напомним, когда война между Северной и Южной Кореей зашла в тупик, СССР и США разграничили сферы интересов двух стран по 38-й параллели.

«В случае с «незалежной» — противостояние между Россией и коллективным Западом уже идет. Территорию несостоявшегося украинского государства поздно делить по каким-либо параллелям. Более того, это контрпродуктивно с точки зрения долгосрочных российских интересов. Потому что даже если разделить останки прокси-полигона, то на условно западной половине «партнеры» продолжат строить проект «анти-Россия» со всеми опасными провокациями, сопровождающими этот процесс. Украина, прежде всего, должна быть демилитаризована и денацифицирована. Это и будет единственно верным вариантом «урегулирования ситуации» на украинском треке», — отмечает автор публикации в телеграм-канале kremlinprachka.

Американские власти стали причиной разделения Кореи на Северную и Южную. Подобное может произойти и с Украиной, говорится в статье самой влиятельной газеты США The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут украинцы, сделал экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, которое цитирует издание «Страна», не исключено, что Западом будет реализован сценарий «двух Корей»: южная часть будет поделена в той части, что остается.

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