Брюссель, 7 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины стал причиной возникновения значительного кризиса в поставках боеприпасов в Европе из-за того, что производители оружия пополняют и национальные запасы европейских стран, и обеспечивают поставки киевскому режиму. Об этом 7 февраля говорится в публикации газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По данным издания, из-за возникшего вследствие конфликта на Украине рекордного спроса на боеприпасы на европейские промышленные мощности легла огромная нагрузка.

При этом, как подсчитали эксперты, войскам режима Киева каждый день необходимо свыше 5 тыс. снарядов, и это количество соответствует тому, которое небольшая страна Европы заказывает в год.

Также указывается, что из-за недостаточного количества критически важного сырья и недостатка производственных мощностей цепочки поставок испытывают дополнительное давление, а часть из них, нарушенная в период пандемии, до настоящего времени не восстановлена.

Кроме этого, отмечается, что на фоне такого спроса многие производящие оружие компании увеличили число рабочих смен и расширили свой штат, а поставщики сырья и компонентов для боеприпасов сообщают, что их клиенты требуют увеличить производство ряда видов материалов на 100–200%, чего нельзя сделать в течение быстрого времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава швейцарской Свободной демократической партии Тьерри Буркарта заявил, что нейтральный статус Швейцарии в вопросе вооружения Киева может измениться.