Анкара, , 10:10 — REGNUM До 3381 увеличилось число погибших в результате землетрясений в Турции, заявил 7 февраля глава департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар, сообщает Anadolu.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, травмы получили 20 426 человек. Кроме того, разрушено в результате землетрясений 5775 зданий, повреждения получили еще 11 тысяч строений.

По словам Татара, 285 повторных подземных толчков зафиксировано в Турции с момента первого землетрясения. Диапазон магнитуд этих повторных толчков составил 3–6.

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