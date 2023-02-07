Анкара, 7 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. До 3381 увеличилось число погибших в результате землетрясений в Турции, заявил 7 февраля глава департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По его данным, травмы получили 20 426 человек. Кроме того, разрушено в результате землетрясений 5775 зданий, повреждения получили еще 11 тысяч строений.

По словам Татара, 285 повторных подземных толчков зафиксировано в Турции с момента первого землетрясения. Диапазон магнитуд этих повторных толчков составил 3–6.