Москва, 7 февраля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Директор по развитию бизнеса основанного ГК «Ростех» ООО «Цифромед» Роман Селиванов задержан в Москве, сообщает 7 февраля источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Также задержали коммерческого директора ООО «Цифромед» Леонида Коковина. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Селиванова и Коковина задержали после того, как гендиректор «Московского центра новых технологий телекоммуникаций» (АО «МЦ НТТ») Сергей Шишмарев передал им 2,5 млн рублей. Передача денег произошла в ресторане.

Ранее компания «МЦ НТТ» выиграла в конкурсе «Закупка услуг по бесперебойному обеспечению и функционированию работы контакт-центра службы «122» в 2023 году». Конкурс госзакупок проводился по заказу ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области».

При этом минимальная конкурсная цена госзакупки составила 210 063 000 рублей.

После того как «МЦ НТТ» выиграла конкурс госзакупок, с её директором Шишмаревым пожелали встретиться представители заказчика.

Коковин и Селиванов представились «доверенными лицами заказчика» и заявили, что нужно обсудить условия госконтракта. Они пояснили директору «МЦ НТТ», что победа его компании в конкурсе произошла из-за технической ошибки, в связи с чем ему придётся привлечь к работам организацию ООО «Войс коммьюникэйшн» в качестве субподрядчика.

Шишмареву пояснили, что «Войс коммьюникэйшн» «поможет ему избежать трудностей в принятии выполненных работ». Кроме того, он «избежит штрафных санкций». Однако, чтобы всё это осуществить, ему придётся, заявили функционеры, передать им 10 млн рублей, а они якобы, в свою очередь, передадут деньги заказчику за победу «МЦ НТТ» в конкурсе.

Вначале Шишмарев отказывался от этого предложения, но Коковин и Селиванов начали убеждать его в обеспечении ими гарантий выполнения госконтракта. Шишмарев, со своей стороны, решил обратиться в правоохранительные органы, после чего и произошло задержание.

В Ростехе ИА REGNUM сообщили, что Селиванов и Коковин не являюстя их сотрудниками.

«Компания «Цифромед» принадлежит частным лицам, Ростех с прошлого года не является ее совладельцем», — говорится в поступившем в редакцию комментарии.