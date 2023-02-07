Отслужившим в армии по призыву предложили дать приоритет при поступлении в вузы

Москва, , 09:58 — REGNUM Дать приоритетное право при целевом наборе в вузы для прошедших военную службу по призыву предложил комитет Госдумы по науке, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Подача документов в вуз © Алексей Куденко/РИА Новости

Комитет считает актуальным обсудить вопрос о наделении преимущественным правом при приеме на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты граждан, заключивших договор о целевом обучении и имеющих особое право на поощрение за успешное прохождение военной службы по призыву.

Такая поправка может быть принята Госдумой во втором чтении законопроекта о признании прохождения военной службы по призыву одним из индивидуальных достижений поступающего на обучение в вузы.

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