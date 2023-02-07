Москва, 7 февраля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В здании городской думы Москвы, которое находится на Страстном бульваре, открыт новый штаб по сбору гуманитарной помощи акции «Москва помогает». Об этом 7 февраля сообщается на сайте московского мэра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

«В Центральном округе столицы открылся новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новый штаб открыт в здании Московской городской думы и в нём с 10:00 до 17:00 в рабочие дни принимаются предметы первой необходимости для жителей воссоединившихся с Россией регионов.

Кроме этого, уточняется, что в штаб в качестве гуманитарной помощи можно будет принести продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев, товары по уходу за детьми и детские канцелярские принадлежности, продукты и вещи для детей, а также бытовую технику, пластиковую посуду, новую одежду и постельные принадлежности.

При этом отмечается, что все эти предметы необходимо приносить новыми, в цельной упаковке и с этикетками, и добавляется, что приносящих в штабе будут встречать волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четырёх регионах Украины отменили объявленную утром во вторник, 7 февраля, воздушную тревогу.