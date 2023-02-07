Дамаск, , 09:46 — REGNUM Как минимум 20 заключенных, обвиненных или подозреваемых в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежали из тюрьмы в Сирии после произошедшего в понедельник, 6 февраля, землетрясения. О этом во вторник, 7 февраля, сообщило агентство AFP.

Последствия землетрясения в Сирии © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Бежали около 20 заключенных, предположительно, это боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

По информации источника, в районе города Раджу, расположенного у южной границы Турции, содержатся около 2 тысяч человек, большинство из которых подозревается в причастности к террористической деятельности.

Напомним, что землетрясение на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, приведшее также к разрушениям в Сирии, произошло в понедельник, 6 февраля, и привело к гибели 1060 сирийцев.

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