Киев, 7 февраля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Жалобы всё чаще поступают на командиров ВСУ, их рассматривает киевская военная прокуратура, написал 7 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Ashley Chan/Global Look Press Боевики ВСУ

«В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры, — сообщает Марочко. — Прибытие инспекции связано с массовыми жалобами на нарушение украинского законодательства командирами на местах».

Он добавил, что в рядах командования ВСУ происходят «массовые махинации с предоставлением нотариальных услуг по отчуждению права собственности на движимое и недвижимое имущество, а также заверение завещаний военнослужащих не в пользу родственников».