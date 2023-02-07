Анкара, , 09:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 7 февраля, объявил в республике семидневный общенациональный траур по жертвам произошедшего в понедельник, 6 февраля, мощнейшего землетрясения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Мужчина на развалинах своего дома, разрушенного землетрясением в городе Эрджиш © Алексей Куденко/РИА Новости

По информации источника, государственные флаги Турции будут приспущены по всей территории государства, а также в дипломатических районах в других странах.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, что привело к гибели 2921 человека, еще 15 834 человека получили ранения.

Ранее в эфире Центрального телевидения Китая сообщили, что правительство КНР выделит $5,9 миллиона в качестве гуманитарной помощи.

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