Первомайск, ЛНР, , 09:35 — REGNUM Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся утром 7 февраля город Первомайск (ЛНР), сообщил глава городской администрации Сергей Колягин в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сергей Колягин «Территория города вновь под обстрелом из реактивных систем залпового огня».

Он добавил, что сведения о пострадавших и о нанесённых ракетным ударом повреждениях уточняется. Глава городской администрации призвал не покидать зданий без необходимости.

Напомним, 30 января ВСУ обстреляли частный сектор Первомайска, где находились повреждённые ещё в 2014–2015 гг. производственные мощности одного из транспортных предприятий.

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